Dave De Kock vanuit Nederland overgeleverd aan België

Dave De Kock, de hoofdverdachte in de zaak van de moord op en ontvoering van de 4-jarige Dean Verberckmoes, is dinsdag overgeleverd aan België. Dat bevestigt zijn Belgische advocaat Peter Verpoorten.

De 35-jarige De Kock zat in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige Dean. Het lichaam van Dean werd op 17 januari gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in het Nederlandse Zeeland, en De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk, in de provincie Utrecht. De onderzoeksrechter in Dendermonde vroeg zijn overlevering voor moord op en ontvoering en de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam besliste vorige week om de overlevering toe te staan.

De overlevering moest binnen tien werkdagen uitgevoerd worden, maar Nederland en België wilden sneller werken zodat De Kock en zijn vriendin R.W. met elkaar geconfronteerd kunnen worden. R.W. werd ook aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen.

Dinsdag werd De Kock tot aan de grens met Roosendaal gebracht om van daaruit naar de politie van Beveren te worden vervoerd. Dinsdagnamiddag zal hij door de politie van Beveren worden verhoord, bevestigt zijn advocaat Peter Verpoorten.

De Kock zal in Dendermonde ook worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar of dat al dinsdagnamiddag is of pas woensdag, kan zijn advocaat niet bevestigen. “Ik heb nog geen zicht op de planning.” Op vraag van de onderzoeksrechter communiceert het Gentse parket-generaal niet over de overlevering van De Kock.