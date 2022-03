Alle werknemers van bedrijf achter Nord Stream 2 ontslagen

Het project, dat moest zorgen voor de directe toevoer van Russisch gas naar Duitsland via de Baltische Zee, werd vorige week ‘on hold’ gezet door de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, nadat Rusland had aangekondigd Oekraïne binnen te vallen. Parmelin zei op televisie dat het in Zwitserland gevestigde bedrijf achter Nord Stream 2 zowat 140 werknemers aan de deur gezet heeft.

Duitsland liet dinsdag weten een “echte nationale inspanning” te zullen doen om sneller te evolueren richting hernieuwbare energiebronnen. Duitse media hebben op basis van een overheidsdocument bericht dat Duitsland bijna al zijn elektriciteit uit hernieuwbare energie wil halen tegen 2035, waar eerder 2050 genoemd werd.