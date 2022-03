Vers van het veld: in deze bloemenweides pluk je deze lente zelf je boeketje bloemen

De Bloemencowboy

Dimitri noemt zichzelf niet voor niets de Bloemencowboy: hij leeft niet voor het Wilde Westen, maar voor zijn wilde bloementuin in Spalbeek bij Hasselt. “De grond van de zaak is de zaak van de grond”, luidt zijn leuze. “Als ik het bodemleven voed, kunnen de wortels van de plant zich ontwikkelen in een optimale omgeving. Eigenlijk teel ik slow flowers, mijn planten krijgen alle tijd om te groeien. In de groothandels zie je nu al overal tulpen, maar in mijn pluktuin is het daar nog veel te vroeg voor. Maart is de maand van de narcissen, en pas vanaf april zijn mijn tulpen op hun mooist. Al heeft een bloemenboer nooit zekerheid: vorig jaar viel er nog sneeuw in april. In de zomer kon er dan weer een week langer geplukt worden. Elk jaar is een avontuur vol verrassingen.”

Een voorjaarsabonnement (4 boeketten van 14 bloemstelen) kost 55 euro.

De Bloemencowboy, Wijerstraat 131 Spalbeek (Hasselt). Meer info: bloemencowboy.be

Fleurig bij Hoeve het Blokhuis

Aan Hoeve Het Blokhuis in Herk-de-Stad scoor je niet alleen sappige groenten vers van het veld, maar ook geurende snijbloemen. “Doorheen het hele jaar groeien hier wel 60 soorten bloemen”, vertelt Natasja die bloemen teelt op het veld van boer Robby. “Al onze planten worden biologisch geteeld, dus zonder chemische sproeistoffen. Al dat handwerk gebeurt ruim van tevoren: op dit moment zaai ik al papavers, korenbloemen en juffertjes voor in de vroege zomer. We vinden het belangrijk dat mensen ook iets leren over de natuur. Daarom geven we rondleidingen, staan er infobordjes bij elke bloemensoort en houden we onze abonnees via mail op de hoogte van het reilen en zeilen op het veld. De tuinen zijn altijd toegankelijk, omdat mensen ook hun groenen kunnen komen oogsten wanneer ze maar willen.”

Een abonnement bevat 210 stelen gespreid over het seizoen met een maximum van 20 stelen per week, en kost 138 euro.

Hoeve Het Blokhuis, Herkkantstraat 28 Herk-de-Stad. Meer info: www.hoevehetblokhuis.be/snijbloemen

De Zoenebloem Dilsen

© Ulrike Venken

In de Zoenebloem in Dilsen staan de ranonkels, anemonen, tulpen en narcissen bijna in bloei. In april kleuren riddersporen er in alle tinten blauw, roze en purper en vanaf mei maken pioenen, leeuwenbekjes, korenbloem reukerwten en papavers er een bonte boel van. “Bij ons draait het om meer dan boeketjes samenstellen”, legt Tine uit. “We kiezen voor een volledige bloemenbeleving door middel van creatieve workshops en veldateliers voor volwassenen en kinderen. Zo kan je bijvoorbeeld seizoenskransen binden, yogasessies volgen en vaasjes draaien of tekenen. We werken graag samen met andere lokale ondernemers. Elke plukbeurt gaat gepaard met oogsttips en mini-workshops rond samenstelling. We nemen echt de tijd om iedereen puur plukgeluk te laten ervaren.”

Veldateliers zijn er vanaf 24 euro.

De Zoenebloem, Schiervellaan 3 Dilsen-Stokkem. Meer info: www.dezoenebloem.be

Groenatelier Pluk

© Mary Shoots People Photography'

Jonge dertigers en ouders Pieter en Lies leven hun droom tussen de bloemen: Pieter werkt graag buiten in de tuin en Lies fantaseerde als klein meid al over een eigen bloemenwinkeltje. “Pieter kwam vroeger regelmatig thuis met bloemen die hij plukte in de tuin van zijn ouders of langs de kant van de weg”, vertelt Lies. “Deze boeketjes vonden we zoveel mooier dan die we in klassieke bloemenwinkels konden vinden. Bovendien hebben bloemen uit de winkel vaak al een lange reis achter de rug of zijn ze behandeld om extra lang vers te blijven, zaken die een grote impact hebben voor het milieu.”

Zo ontstond het idee om een eigen tuintje aan te leggen. “In de lente van 2017 plantten we voor het eerst bloemen op een klein stukje grond in Herk-de-Stad, en zag Groenatelier Pluk het levenslicht. De abonnementen voor de voorjaarspluk (35 euro) waren dit jaar erg populair en zijn volledig uitverkocht, afhankelijk van de oogst kunnen er binnenkort nog extra abonnementen verkocht worden.”

“De Pluckclub” in de zomer is wel nog beschikbaar, vanaf 50 euro voor vier plukbeurten.

Groenatelier Pluk, Kleine Kruisstraat 25 Herk-de-Stad. Meer info: www.groenatelierpluk.be

Zo blijft je boeketje het langst vers:

Dimitri, De Bloemencowboy: “Snij om de drie dagen een stukje van ongeveer een centimeter af van de stengels en ververs het water minstens even vaak. Als je bloemen gaat plukken op het veld, neem je best een emmertje met water mee zodat de bloemen niet lang droog staan.”

“Extra weetje: zet je vaas niet in de buurt van een fruitschaal! Fruit geeft een soort gas af dat rijping bevordert, iets waar bloemen heel gevoelig voor zijn.”

Natasja van Fleurig bij Hoeve het Blokhuis: “Kom in de voormiddag of in de vroege avond bloemen plukken, op een moment dat de zon nog niet fel schijnt. Gebruik een mesje en snijdt de stengels schuin af, dan is het ringoppervlak groter.”

Tine van de Zoenebloem: “Pluk enkel bloemen waarvan de kleur al goed te zien is. Bij sommige bloeiers, zoals bij de tulp, is dat een lichte blos. Tulpen zijn namelijk gekend om hun ‘na-rijpen’ in de vaas. Eenmaal in thuis, gaan ze dezelfde dag nog open en worden hun stelen langer. Je plukt ze dus best in een knop.”

Lies van Groenatelier Pluk: “Vergeet niet het bladgroen van de stelen te verwijderen. Er mogen geen blaadjes in het water zitten, die kunnen voor schimmels en bacteriën zorgen.”