Oekraïense president Zelenski spreekt Europees Parlement toe: “Bewijs dat jullie met ons zijn”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het Europees Parlement dinsdagmiddag in een emotionele toespraak gevraagd om zijn land snel toe te laten tot de Europese Unie. “We vechten voor onze rechten, onze vrijheid, ons leven. We bewijzen vandaag onze sterkte, en we tonen dat we jullie gelijken zijn. Bewijs dat jullie met ons zijn, en dat jullie ons niet in de steek laten”, sprak Zelenski via een videoverbinding.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

“Geachte voorzitter”, aldus Zelenski. “Hoe moet ik jullie hier begroeten. Ik kan moeilijk goedemorgen zeggen. Dat lukt niet. Dat is een feit. Voor sommigen is dit hun laatste dag. Ik heb het over mijn burgers. Zij vechten voor hun vrijheid. Ik ben erg blij met wat ik hoor in het parlement en bij Europese landen. Ik wist niet dat ze daarvoor deze prijs moesten betalen.” Zelenski bereidde naar eigen zeggen geen speech voor. “Er staat niets op papier. Wij offeren onze sterkste mensen op om bij jullie te horen. Ik ben ervan overtuigd dat de Europese keuze van Oekraïne is wat waar wij naar streven.”

“Wij zetten ons schrap voor bombardementen. We betalen een grote prijs. En dat alles om onze kinderen vrij te kunnen zien opgroeien”, zegt Zelenski. “En Poetin? Die heeft gisteren 16 kinderen omgebracht. Wij willen graag gelijke burgers worden. Met ons erbij zal de Europese Unie sterker zijn. Zonder u zullen we eenzaam zijn. Wij hebben aangetoond dat we jullie gelijke zijn. Bewijs nu dat u aan onze kant staat. Laat ons niet in de kou staan en bewijs dat u een Europeaan bent. Dan zal het licht schijnen in het duister. Glorie voor Oekraïne.”

Na zijn uitspraak kreeg Zelenski een staande ovatie in het halfrond. In de zaal krioelde het trouwens van symboliek: verschillende parlementsleden hadden Oekraïense vlaggen bij, of droegen een T-shirt waarop ze hun steun aan het land betuigden.