Voor het tweede jaar op rij dagen de buurtsportdiensten van Noord-Oost Limburg hun inwoners uit om vanaf 26 maart tien weken lang te bewegen in de natuur met het hele gezin. Elke deelnemer ontvangt 15m² gratis bloemenweelde en maakt kans op prachtige prijzen.

De buurtsportdiensten selecteerden 12 groene lussen in de regio. Alle bewegwijzerde routes zijn permanent beschikbaar en vrij toegankelijk. Bij deze activiteiten worden gekoppeld aan doe-opdrachten, kindervriendelijke verhalen, avontuurlijke hindernissen of je kan terecht in een leuke speeltuin.

Verken de 12 groene lussen in de regio en vergroen jouw omgeving. Registreer je eerste activiteit dan uiterlijk 18 april en ontvang 15m² gratis bloemenweelde om je tuin meer kleur te geven. Alle geregistreerde deelnemers maken wekelijks kans op prijzen uit de streek, waaronder picknickarrangementen, streekproductenmanden en toegangstickets voor het klimpark Warredal. Doe je mee aan 7 van de 12 activiteiten, dan maak je bovendien kans op één van de avontuurlijke hoofdprijzen.

Deelnemen? Meer info: www.buurtsportdiensten.be/natuurlijk RDr