Duitser Markus Gisdol geeft zijn ontslag bij Lokomotiv Moskou

De ploeg van de Russische spoorwegen gaf geen reden op voor zijn plotse vertrek, maar in de Duitse krant Bild maakte de 52-jarige Gisdol heel erg duidelijk wat zijn beweegredenen zijn. “Coach zijn is het mooiste dat er bestaat, maar ik kan mijn job niet uitoefenen in een land waarvan de leider verantwoordelijk is voor een aanval in het hart van Europa”, aldus Gisdol. “Ik kan in Moskou niet op een trainingsveld staan, goed wetende dat enkele kilometers verderop de bevelen gegeven worden die enorm veel mensen een hoop miserie bezorgen.”

Gisdol, die voordien aan de slag was bij Hoffenheim, HSV en FC Keulen, coachte Lokomotiv nog maar sinds oktober. De Duitse voormalige voetballer Marvin Compper neemt over als interim-coach, zo bevestigde de club.