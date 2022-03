Acteur Jean Janssens over non-binariteit: “Mensen hebben hokjes nodig, anders snappen ze het niet”

De acteur die Pilar speelt in de VTM-soap Lisa, gaat nu als Jean door het leven en is non-binair. In Flair legt die* uit wat die verandering voor hen betekent. “Ik ben wie ik ben, nu plakt er gewoon het label ‘non-binair’ op.”

* In dit artikel worden de voornaamwoorden gebruikt die Jean verkiest. Deze zijn die/hen/hun.

Enkele weken geleden liet Jean weten aan VTM dat die graag hun nieuwe naam zou zien in de begingeneriek van Lisa. Op hun Instagrampagina prijkt er sindsdien ‘acteur’, met daaronder de voornaamwoorden ‘they/them’. Jean is non-binair, al is dat voor hen maar een label. “Mensen hebben hokjes nodig, anders snappen ze het niet”, legt Jean uit in Flair.

“Ik vind het niet erg om mezelf in dat vakje te plaatsen, maar voor mezelf maken die labels niets uit. Ik ben wie ik ben.” De persoon die Jean nu is, is wel hun meest authentieke zelf, klinkt het. “Het is niet dat ik wakker werd en helemaal klaar was om tweehonderd procent mezelf te zijn, maar ik voel dat ik daar steeds meer naartoe groei. Door dingen te proberen, nieuwe ervaringen op te doen en mensen te ontmoeten.”

Het is niet zo dat de acteur nu geen vrouwelijke rollen meer wil spelen. “Het zou wel fijn zijn om de kans te krijgen om ook andere rollen te spelen”, klinkt het. “Ik denk dat alle acteurs graag hun veelzijdigheid tonen.”

Voetbal en leger

Jean was nooit een ‘typisch’ meisje, tot onvrede van hun moeder. De acteur wilde gaan voetballen, maar heeft daar hard voor moeten strijden, terwijl hun broers wel gewoon mochten. “Als meisje hoorde dat zogezegd niet”, vertelt Jean. “Ik ben zo opgevoed. Voor een groot stuk was dat ook cultureel bepaald, dat neem ik mijn moeder niet kwalijk.”

Jean zegt dat die altijd meer “one of the guys” was. “Ik kreeg daar thuis ook opmerkingen over, mijn moeder wilde dat ik mij vrouwelijker kleedde. Whatever that means.” Later ging Jean in het leger, evenmin helemaal naar de zin van hun moeder.

Zo herkenbaar

Op hun dertiende al besefte de acteur dat die niet alleen was met hun gevoelens. Het was de Franse film Tomboy die hun ogen opende. “Het is een film over een kind dat als meisje geboren is. Wanneer ze met haar gezin naar een nieuwe stad verhuist, doet ze zich voor als jongen. Ze voelt zich beter als jongen en gaat in een zwembroek zwemmen met de jongens. Ik herinner mij nog heel goed dat ik dacht: wow, dit is zo herkenbaar.”

De laatste jaren heeft de acteur steeds beter geleerd om zichzelf op de eerste plaats te zetten, in plaats van altijd hun mama gelukkig te maken. “Het is nog altijd belangrijk dat ik haar blij kan maken, maar het hoeft niet meer ten koste van mezelf te gaan.”