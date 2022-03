GETEST: een body- en gezichtscrème in één, is dat wel goed voor je huid?

Een bodylotion, handcrème én gezichtsverzorging in één pot. De One Cream van Dove zou dat alles mogelijk moeten maken. Wij testten het een weekje en vroegen advies aan een expert. Want is een alles-in-eencrème wel goed voor je huid?

Dove Body Love is de nieuwe naam voor de lichaamsverzorging van Dove. Deze lijn heeft een nieuwe look, een verbeterde formule en is uitgebreid met nieuwe producten. Een daarvan is de One Cream - een alles-in-één-formule in twee versies. De Nourishing Care voor droge huid en de Light Hydrating Cream voor alle huidtypes. Die laatste test ik en belooft 24 uur hydratatie, niet vet te zijn en te zorgen voor een soepele, goed gehydrateerde en stralende huid. Zou het? Een verzorgende crème voor lichaam en handen in een, kende ik al, maar ook voor je gelaat? Het kan wel een boel tijd en geld uitsparen, bedenk ik me.

Lichaam en handen

Wanneer ik het potje opendraai ruik ik al meteen de geur die Dove zo goed typeert: bloemig, romig en een tikje zoet. Die is alvast lekker. Omdat ik gezegend ben met een lichaam waarbij enkel mijn handen en benen last hebben van droogheid, smeer ik liever niet mijn hele lichaam in. Mijn benen zijn als eerste aan de beurt. Voor droge winterbenen is de crème ideaal: niet te dik, maar wel vettig op een prettige manier en het smeert goed uit.

Dan de handen. Dove belooft instant absorption, maar wanneer ik mijn handen flink insmeer – twee jaar lang handontsmetting heeft zijn tol immers geëist – worden ze weliswaar lekker zacht, maar blijven ze nog een poosje erg glad en glibberig. Na een paar minuutjes kan ik wel met zachte en gladde handen mijn toetsenbord terug normaal bedienen. Twee van de drie beloftes zijn vast waargemaakt.

Gelaat

Dan nu mijn gezicht. Ik heb een gemengde huid, die neigt naar vettig (al noem ik het liever glanzend, ha!). Daar ben ik niet de enige in: “Het is zo dat bij de meeste mensen de huid van de handen droger is dan het gezicht. Het lichaam zit daar ergens tussenin”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. Is dan dezelfde crème voor lijf en gezicht wel goed? “Dat kan meestal geen kwaad. Als je een normale huid hebt, kun je gerust dezelfde hydraterende crème gebruiken voor je gezicht, handen en droge delen van je lichaam”, legt Maselis uit. “Mensen die bijvoorbeeld veel huishoudelijk werk doen en met hun handen vaak in het sop zitten, kunnen beter een vettere crème voor de handen kiezen die voor het gelaat wat minder prettig is. Maar doe je bureauwerk en heb je geen moeilijke huid, is dat geen probleem. Ik zeg niet dat de dure gezichtscrèmes niets waard zijn, maar het is voor een groot deel wel commercie. Wanneer je last hebt van acne of een extreem droge huid, is het een ander verhaal. Dan kies je best voor een crème die daar geschikt voor is.”

Wanneer ik de crème op mijn gezicht smeer, voelt het vet en dik aan in vergelijking met mijn (dure) gezichtscrème die op mijn huid is afgestemd. Na een paar dagen proberen voelt mijn gelaat wel lekker zacht aan, maar ik ben toch erg gehecht aan mijn eigen gezichtscrème die wat dunner en lichter aanvoelt. Nu heb ik een normale tot vettige huid en deze is inmiddels ook iets ouder. Ik geef de crème aan mijn dochter van zestien – die bespaard is gebleven van jeugdpuistjes – om te testen en ze is direct enthousiast. “Ruikt lekker, voelt zacht en plakt niet”, luidt het verdict.

Het verdict? Een 7 op 10 voor mij. Misschien niet meteen voor op m’n gezicht, maar ik zal ze zeker blijven gebruiken als hand- en bodycrème.

De Dove One Cream Light Hydration kost €6,95 voor 250 ml

Lai-Wah Chong