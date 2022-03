Dichter, schrijver, maar vooral warm familiemens: pakkend afscheid van Stijn De Paepe (42)

Het werd een pakkend afscheid met diverse getuigenissen, ingetogen muziek en helende woorden van voorganger Steven De Beule van Amerij Woorden op Maat. Zus Lize en broer Hannes omschreven Stijn als een warme familiemens, die de liefde voor zijn echtgenote Wendy en zijn twee dochters Marie-Lou en Rosalie koesterde in zijn hart. Maarten Van Steenbergen van uitgeverij Lannoo, die het werk van De Paepe publiceerde, prees de talenten van De Paepe als schrijver-dichter.

“Vlijmscherp intellect”

De Paepe schreef sinds 2016 de rubriek ‘Dagvers’ in De Morgen. Pakkend was de getuigenis van Frank Van Mossevelde, die namens toneelgroep Rhetorika Zele zijn vriend en dorpsgenoot in de kijker zette als iemand die zijn roots nooit verloochende en altijd verbonden bleef met de Zeelse dorps- en culturele gemeenschap.

“In onze vereniging is hij geëvolueerd naar een acteur die stukken kon dragen”, vertelde Van Mossevelde. “Maar ook achter de schermen was hij actief bezig met het selecteren van onze stukken en hield hij zich ook bezig met de website van onze vereniging. Taal was zijn grote talent, maar hij combineerde dat met een vlijmscherp intellect.” (Lees verder onder de foto’s)

© BELGA

© BELGA

Ook de Artevelde Hogeschool, waar De Paepe actief was als docent, had via zijn collega Karen Burvenich en professor Stefan Grondelaers niets dan lovende woorden voor de professionele inzet van De Paepe. Mediafiguren Joël De Ceulaer en Chris Dusauchoit deden het literaire talent van de Zeelse dichter alle eer aan en zijn Twittervrienden Koen Van der Elst en Said Bataray brachten een laatste eresaluut.

Ultiem eerbetoon

Ook heel wat andere Zeelse verenigingen en het gemeentebestuur tekenden present op de uitvaart. In de gemeentelijke gebouwen werden dinsdag overigens enkele van De Paepes gedichten als ultiem eerbetoon opgehangen en honderden mensen hadden intussen ook al het rouwregister dat de gemeente had neergelegd ondertekend.

Na het afscheid werd het lichaam van De Paepe gecremeerd en werd de urne in intieme familiekring begraven op het kerkhof van Zele.