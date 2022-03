De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nu zes dagen ver en het is, in tegenstelling tot wat iedereen dacht, voorlopig geen walk-over geworden voor de Russische troepen. Dat Oekraïne zoveel weerstand zou bieden, was een scenario waar Poetin geen rekening hield. Hoe komt het dat de meesterstrateeg zich zo mispakt heeft?