Quick-Step Alpha Vinyl met drie Belgen en wereldkampioen Julian Alaphilippe in de Strade Bianche

Met Dries Devenyns, Pieter Serry en Louis Vervaeke zitten er drie Belgen in de zevenkoppige selectie van The Wolfpack, dat vol inzet op de Fransman Julian Alaphilippe. De regerende wereldkampioen was er in 2019 al eens de beste en vorig jaar werd hij tweede, na Mathieu van der Poel.

Alaphilippe start dan ook als een van de topfavorieten in de zestiende editie van de Strade Bianche, ook al heeft hij dit seizoen nog niet al te veel wedstrijdkilometers in de benen. De Deen Kasper Asgreen en diens landgenoot Mikkel Honoré, en de Zwitser Mauro Schmid zijn de overige namen in de selectie.