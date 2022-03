Japans bedrijf dat PCR-tests produceert is nieuwe shirtsponsor van STVV

Shinji Kagawa en co poseren in het nieuwe shirt. — © STVV

Nishitan Clinic is de nieuwe shirtsponsor van STVV. Het Japanse bedrijf, dat gespecialiseerd is in het leveren van PCR-testen over heel Japan, verbindt zich tot 2025 aan de Kanaries en krijgt een plekje op de voorkant van de shirts.