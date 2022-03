Bomalarmen horen, schuilen en hopen dat ze de nacht doorkomen. Op dag vijf van de Russische invasie is dat hoe het leven van de Oekraïners eruitziet. En dat van West-Vlaming Hardwin Derynck, die samen met zijn vrouw en twee dochters in het Oekraïense Ternopil woont. “Maar we voelen ons hier veiliger dan in die 50 kilometer lange file aan de grens.”