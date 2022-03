Inbrekers stelen voor 9.000 euro aan materiaal uit bestelwagen in Meeuwen

Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag in Meeuwen een bestelwagen leeggeroofd. Er is voor minstens 9.000 euro aan gereedschap gestolen.

De bestelwagen stond geparkeerd onder de carport aan de woning van Kurt Feyen, een zelfstandige die actief is in de interieurbouw, op Klein-Gestel in Meeuwen. “Inbrekers forceerden een schuifdeur en de achterklep. Ze roofden de bestelwagen helemaal leeg. De buit bestaat uit werkmateriaal en bedraagt om en bij de 9.000 euro”, schat Kurt.

Er is ook schade aan het voertuig. “Van de inbraak hebben we niets gemerkt. De zijdeur en het slot van de achterdeuren zijn geforceerd. Er werden gaten geboord in een deur om het slot te kunnen openen. Hoeveel de schade aan de voertuig bedraagt, moet nog worden bepaald”, vertelt Feyen.

De camera van zijn buurman hebben de daders gefilmd tussen 2.30 uur en 3 uur. “Die beelden zijn door de politie meegenomen voor verder onderzoek. De dieven zijn ongeveer 20 minuten bezig geweest, dat is te zien op de camerabeelden. Wie rond 2.30 uur iets verdachts heeft opgemerkt, kan dit melden bij de politie”, vraagt Kurt. (RDr)