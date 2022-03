COLUMN Shanna Wouters: Rookwolken

Dikke rookwolken omringen mijn ziel. Ze raken mijn hart dat bloedt, bij het zien van zoveel menselijk leed wanneer ik de krant ’s morgens opensla. Pompen of verzuipen klonk het vorig jaar in Wallonië. Toen voelde ik me machteloos maar kon ik nog echt iets betekenen, hulp bieden. Nu klinkt het 2000 kilometer verderop straffer. Dit keer is het geen water dat huizen en mensen omringt, maar oorlog. Het is geen natuurgeweld maar het meest brute geweld dat een mens zelf kan veroorzaken. En dat raakt me, deze keer kijk ik machteloos toe, want ik ben geen grote leider die deze waanzin kan stoppen. Ik heb niet de macht noch de middelen om een tank gestuurd door een dictator tegen te houden. Tanks die verwoesting en explosies veroorzaken, die mensen en gebouwen doen opgaan in rookwolken.Ik ken persoonlijk alleen maar rookwolken van tijdens betogingen. Waar ik als vakbondsvrouw op de barricades stond om te 'vechten' voor een betere toekomst voor onze werknemers. Een trotse vakbondsvrouw want ik had de eer om mijn mensen te vertegenwoordigen met ons team. Ik heb regeringen zien vallen, aan de poorten van de Wetstraat gestaan als ze afdropen of wanneer er noodregeringen werden aangesteld. Geweld is een ver-van-mijn-bedshow. Wanneer ik voor het eerst Friese ruiters de straten zag blokkeren in onze hoofdstad, gaf dat een heel akelig gevoel, alsof er iets door en door slechts op til was. Het bleek vaak gewoon een voorzorgsmaatregel te zijn voor een betoging of een bezoek van een prominent figuur. Zelf kwamen we nooit op straat met slechte bedoelingen, er is nooit geweld gebruikt. Maar toch stonden het waterkanon, de mannen met de schilden klaar, en die gruwelijke hekken met prikkeldraad. Terwijl wij enkel onze stem lieten horen. De eerste keren kwam dat heel beangstigend over. Ja, u leest het goed. Keren. Want keer op keer werden er beloftes gemaakt maar moesten we opnieuw aan de alarmbel trekken en stond ik dus weer in de rook, aan de Friese ruiters, met ons team. Ik heb er uit geleerd. Heel snel. Het heeft me geleerd dat 'dictators' overal zitten. Dat het mensen zijn die compleet voor eigen belang gaan, zonder rekenschap te houden met naasten of omgeving. Ze walsen niet altijd met tanks door de straten, maar gaan als bulldozers door hun eigen bedrijven of omgeving. Niemand wordt ontzien, zelfs niet diegene die ze horen lief te hebben. Ze zitten op elk niveau, ze hoeven niet eens een groot wereldleider te zijn, maar als ze aan het hoofd van een natie staan, dan is het pas echt gevaarlijk. En hoe gek ook, de geschiedenis leert ons een klein dingetje. Ik kreeg het van kinds af aan mee van thuis uit, het is mooi samengevat in een spreekwoord. En waar ook ter wereld, in welke oorlog, op welke barricades of speelplaats... het geldt altijd. Het heeft de rook steeds doen optrekken, al gaan er soms jaren van menselijk leed aan voorbij. Dus vestig ik er ook nu mijn hoop op: "Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel."