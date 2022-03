Kasteel van ‘The Godfather III’ staat te koop voor 6 miljoen euro

Altijd al gedroomd om te wonen in een kasteel met maffia-allures op Sicilië? Dan is dit dé kans van je leven: kasteel Floristella in de buurt van Catania – door Francis Ford Coppola uitgekozen als filmlocatie voor “The Godfather III” met Al Pacino in de hoofdrol – staat te koop voor 6 miljoen euro.

Het kasteel van de baronnen Pennisi di Floristella in Sicilië schreef niet alleen filmgeschiedenis dankzij de maffiatrilogie ‘The Godfather’, het pand zelf bulkt ook van de geschiedenis. In 1800 liet baron Agostino Pennisi di Floristella het kasteel bouwen door de beroemde architect van Palermo, Giuseppe Patricolo. Het kasteel moest onderdak bieden aan zijn omvangrijke kunstverzameling. Het werd verwoest door een brand in 1880, maar verrees twee jaar later in al zijn glorie uit zijn as. Het 140 jaar oude pand overleefde op wonderbaarlijke wijze een verwoestende aardbeving en een bombardement in de Tweede Wereldoorlog.

© rr

Zes miljoen is dan al geen habbekrats, de nieuwe eigenaar krijgt wel waar voor zijn geld, zo blijkt uit de beschrijving van makelaar Italy Sotheby’s International Realty. Het kasteel in neogotische stijl, ook bekend als Castello Scammacca, ligt in de buurt van Catania, in een kustplaats op Sicilië en biedt een adembenemend uitzicht op de Etna. Het telt 22 kamers, 8 badkamers, een wijnkelder, een bibliotheek, een kapel en twee grote balkons met uitzicht op twee terrassen van elk circa 130 vierkante meter. De luxewoning, met een bewoonbare oppervlakte van 4.000 vierkante meter, ligt in een park van 8.500 vierkante meter. Binnenin vallen de grote marmeren trap op, de geometrische goud- en blauwpatronen op het plafond, prachtige schilderingen van Paul Pennisi en fresco’s van Giuseppe Sciuti in de kapel.

© rr

Toen Francis Ford Copolla het Siciliaanse landhuis bezocht, was hij zo onder de indruk dat hij het een centrale rol gaf in het derde deel van The Godfather. In die film doet het dienst als huis van het hoofdpersonage Michael Corleone, met verve gespeeld door Al Pacino.

© rr