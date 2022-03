Weldra betalend parkeren aan Sportpark: maar raadsleden eisen gratis parking voor sporters

Over enkele weken start het betalend parkeren aan het Sportpark. Met ANPR-camera’s die de nummerplaten herkennen, zal er gescand worden en dient er te worden betaald. De tarieven gaan van het eerste uur gratis parkeren tot één euro voor elk bijkomend uur en voor een volledige dag 20 euro.

Raadslid Carl Nijssens (CD&V) was in de vorige legislatuur als schepen van Sport betrokken bij de opstart van het dossier. Nijssens legt uit: “Het was destijds de bedoeling dat Lago zelf het parkeerbeheer zou doen met gratis parking voor de sporters. De nieuwe coalitie met N-VA erbij koos ervoor om de parking betalend te maken. Het gevolg is dat als je sporter aan alle clubs van onze stad gratis kan parkeren, behalve als je club op Lago is gevestigd. Hoe gek kan het zijn?”

Correcties

Nijssens zegt dat heel wat mensen zich afvragen hoe je op één uur kunt gaan sporten of zwemmen. Nijssens: “Enkele maanden geleden stelde ik al voor om dan toch op zijn minst sporters 2 uur gratis te laten parkeren. En wat doe je met die vele vrijwilligers, trainers en topsporters die meerdere uren per dag aanwezig zijn?” De voormalige schepen van Sport dringt erop aan om een abonnementsformule te voorzien waarbij er een correctie komt.

Ook raadslid Marleen Thijs (Vooruit) klinkt verontwaardigd: “De parking aan het zwembad van Sint-Pieter is altijd een gratis parking geweest. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de sportieve Truienaren moeten betalen op een parking die speciaal voor hen werd aangelegd”, zegt Thijs. De Vooruit-fractie hoopt dat de stad het probleem wil herbekijken. We legden de opmerkingen voor aan schepen van Sport Stijn Vanoirbeek (CD&V), maar die wilde niet reageren.