Kan gastronomie ook met bier in plaats van wijn? Bij Taratata denken ze van wel

In 2020 ruilden chef Christophe Smets en zijn vrouw Dominique hun restaurant Taratata aan de Hasseltse Kanaalkom voor een B&B in het Spaanse Pinoso. Què? Zo’n goed draaiende tent? Tom Bollen (33) en zijn vriendin Nele Valkeners (31) – hij stond in de keuken, zij in de zaal – lieten de soep niet koud worden en zetten de zaak samen met het personeel verder. Aan de filosofie is niet veel veranderd: een no-nonsense, herkenbare keuken voor een betaalbare prijs. Voor de bierpairing gingen zij een samenwerking aan met zytholoog Peter Janssen. Met resultaat: eind vorig jaar verkoos de gerenommeerde culinaire gids Gault&Millau hun kaart tot Bierkaart van het Jaar in België en Luxemburg.

We kozen voor de driegangenlunch (43 euro) en het mag meteen gezegd: je krijgt waar voor je geld. Voor het bierarrangement betaalden we 12 euro, evenmin een eurocent te veel. Als aperitief schonk Nele een oude geuze van brouwerij Den Herberg uit Buizingen: licht zurig met een ondertoon van citrus. Dit bier doet wat een aperitief moet doen, de smaakpapillen openen.

We gingen van start met een drieledig, veggie voorgerecht: een winterse spitskoolsoep met noten, een tartelette van witloof en een gerecht van rode biet, gedresseerd met bulgur, radijs en rode bes. Daarbij werd Ultima Berry White geserveerd, een witbier met toevoeging van frambozen en zonder suiker. Mooie zoet-zuurbalans, prima match tussen de rode biet en de frambozen.

Dominant

Het hoofdgerecht dan: drie botermalse stukken onglet of longhaas, een stuk uit het middenrif van het rund. Daarnaast kwam een leuke garnituur van ratte (langwerpige Franse aardappel), sojaroom, pompoen, paksoi en een zeer lekkere Aziatische bearnaisesaus. Smakelijke combinatie. Het begeleidende bier was een glas Florentius IPA. Lekker om zo te drinken, maar naar onze smaak te overheersend en te hoppig bij dit gerecht. Dan liever een glas rood uit de Bourgogne of Côtes du Rhône.

We sloten af met bier blanche, een variatie op de dame blanche: vanille-ijs, vers geklopte slagroom en een warme chocoladesaus, die werd geïnfuseerd met Robert The Great (een stoutbier). De gebruikelijke lichtzoete wijnbegeleider werd vervangen door Wildeman van brouwerij Boon, een bier dat op de markt werd gebracht door Domein Bokrijk. Een krachtpatser van drie verschillende graansoorten met 9% alcohol. Een vol en lichtzoet bier met een wijnachtig karakter, maar ook hier weer: behoorlijk dominant. Dat deed echter weinig af van de lekkere en leuke namiddag die we in Taratata doorbrachten.

Waarom hier gaan eten?

1. Het interieur heeft een industriële look, maar door de parketvloer, bakstenen muur en aardse tinten ademt het toch een warme sfeer. En door de grote raampartijen heb je een leuk zicht naar buiten.

2. De wijnkaart is gevarieerd en betaalbaar. Aan de overzijde zagen we onder meer een glas Trilogie van Optimbulles uit Borgloon, een wijndomein dat al jaren uitstekende bubbels maakt.

3. Tom Bollen serveert zijn gerechten in leuk serviesgoed van eigen bodem, met name van pottenbakster Conny Smets uit Alken en illustratrice Eva Lynen uit Bilzen, die zich recent ook toelegde op keramiek.

Praktisch

Adres

Kempische Kaai 7C, Hasselt

Openingsuren

ma, di, vr, za 12 en 19 uur