Londense metro rijdt niet na mislukt cao-overleg

De metro in Londen rijdt niet als gevolg van een staking. Bonden hebben besloten dinsdag en donderdag het werk neer te leggen omdat onderhandelingen over onder meer pensioenrechten en het wijzigen van werkovereenkomsten zijn mislukt.

“Alle metrolijnen zijn opgeschort”, aldus een woordvoerster van Transport for London. Het is nog onduidelijk of het verkeer in de loop van de dag wordt hersteld of niet.

Het andere openbare vervoer in de Britse hoofdstad, zoals busdiensten, rijdt wel normaal, maar het is er drukker dan normaal. Londenaren krijgen het advies om zoveel als mogelijk thuis te werken.

De vervoersbond RMT heeft er bij burgemeester Sadiq Khan op aangedrongen zich in te zetten voor het metropersoneel dat “zich zo heldhaftig heeft gedragen tijdens de coronacrisis”. De bonden stellen dat de regering om geld te besparen “een vernietigende aanval doet op de rechten” van de naar schatting 10.000 werknemers van de Londense ‘underground’.