Twee varkens die ronddwaalden in Mol gevangen en overgebracht naar opvangcentrum

Twee van de varkens die nog ronddwaalden in Mol-Achterbos, zijn maandagnacht gevangen. De dieren zijn overgebracht naar een opvangcentrum. Het gemeentebestuur vermoedt dat er nu nog één of twee varkens loslopen in het gehucht.

Vorige week hadden buurtbewoners in de omgeving van de Zelm in het Molse gehucht Achterbos een aantal ‘everzwijnen’ opgemerkt in de bosrijke buurt. Wellicht gaat het om durocvarkens of wolvarkens die in de bossen zijn terechtgekomen. Afgelopen weekend was er nog commotie ontstaan, omdat jagers twee biggen hadden doodgeschoten.

Maandagvoormiddag merkten buurtbewoners opnieuw varkens op in de buurt. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de buurt, een medewerker van het gemeentebestuur en de politie, konden de dieren maandagnacht worden gevangen en naar een trailer worden overgebracht.

Uiteindelijk geraakten de varkens zonder stress in de trailer. — © rr

Het duurde een aantal uren voordat de varkens op een rustige manier en zonder stress in de trailer terechtkwamen. De dieren zijn intussen naar opvangcentrum Forrest & Friends in Diest overgebracht, wat hun permanente verblijfplaats wordt.

Het gemeentebestuur vermoedt dat er nu nog één of twee varkens loslopen in Achterbos. In samenspraak met de buurtbewoners wil de gemeente het nodige doen om de dieren in veiligheid te brengen. Zo werd in de loop van het weekend al een WhatsApp-groep opgestart waarmee het gemeentebestuur snel geïnformeerd wordt over de locatie van de varkens.