Foutje: tweejarigen krijgen uitnodiging voor... middelbaar onderwijs in Genk

Ouders van tweejarige peuters hebben van de stad Genk een brief in de bus gekregen met de vraag deel te nemen aan infomomenten voor het secundair onderwijs. De brief werd gestuurd naar ouders met kinderen geboren in 2020 terwijl dat eigenlijk 2010 had moeten zijn.

Hoeveel brieven er zo de deur zijn uitgegaan, is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat op sociale media heel wat ouders zich vrolijk maken over de brief. “Dan is die van ons hoogbegaafd”, luidt het. Of: “Hij mag nog niet naar de kleuterklas maar wel naar het middelbaar onderwijs. Nog: “Ik ga eens naar het Atlascollege, misschien dat ze daar willen babysitten?” En ook: “Dan moeten we nu al aan zijn pensioenrechten gaan denken.” En dan zijn er ouders wiens kind wel geboren is in 2010 en dan weer niets ontvangen hebben.

De stad Genk geeft toe dat er fouten gemaakt zijn bij het verzenden van de brief. De ouders die zo’n brief in de bus kregen mogen zich verwachten aan een verontschuldiging en aan een nieuwe brief met de juiste informatie. Die zal dan vooral bestemd zijn voor de ouders van kinderen die geboren zijn in 2010 en naar het middelbaar onderwijs moeten gaan. (cn)