Pikeur Gravel Labeur fietst 1.250 euro bij elkaar voor Kleine Prins

Met hun tocht zamelden de fietsers 1.250 euro in voor vzw Kleine Prins, een organisatie die hulp biedt aan Limburgse gezinnen met kinderen die getroffen worden door kanker of een levensbedreigende ziekte. “De eerste tocht was een groot succes”, zegt Jolien Goyens van Pikeur Gravel Labeur. “Er waren heel wat enthousiaste deelnemers én we zamelden een mooi bedrag voor een goed doel. We zijn dan ook meteen gestart met de voorbereidingen voor een tweede tocht, die zal doorgaan op 1 oktober 2022. Want op deze manier is fietsen goed voor jezelf én voor een ander.”

Op de foto v.l.n.r.: Sacha Sochacki, Danny Scheepers, Peter Croonen, Jolien Goyens, Niek Peeters, Tim Janssens