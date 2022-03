Kleurrijke dagen in Daltonschool De Talentuin

Wat was het weer een bewogen week in Daltonschool De Talentuin! Niet alleen de haren, kleren en gezichtjes kregen de gekste kleuren in het teken van de zotte week, maar ook de vingertjes kleurden deze week groen.

Op maandag gingen de leerlingen creatief om met hun kapsels, op dinsdag werden de kleren omgedraaid voor de omgekeerde dag. Op woensdag werd de school nog een beetje kleurrijker gemaakt door de creatieve outfits van de leerlingen. Tevens werd er op woensdag de kick-off gegeven voor het vergroeningsproject ‘en Vert’. De school gaat samen met de kinderen aan de slag om nog meer groen en natuurlijke elementen binnen te brengen in Daltonschool de Talentuin. Op donderdag ging de zotte week verder en liepen er allemaal schurken, helden en heldinnen rond in de Talentuin. Op vrijdag vierden ze carnaval op school. De Daltonners maakten er een heus feest van. Verkleed in de gekste kostuums, toonden ze hun talenten tijdens de daltonkring. Er werd gelachen, gezongen en gedanst.Enkele leerlingen van de derde graad namen de rol van presentator op zich en wisten er een leuke show van te maken.Ook was er speciale aandacht voor stip-it. Zo dansten de leerlingen van de tweede graad bijvoorbeeld op het liedje Diamant van Camille en ook het manipest werd ondertekend door alle leerlingen van de school.