WZC Prinsenpark tovert lekkerste gerechtjes op tafel

“Samen koken en samen eten is veel gezelliger dan alleen. Zien eten, doet eten”, lacht Monique. In woonzorgcentrum Prinsenpark wordt er niet alleen lekker gekookt door het keukenteam, maar ook door de bewoners zelf. Iedere afdeling heeft wel een eigen kook- of bakclub. Samen toveren ze de lekkerste gerechtjes en gebakjes op tafel.

Er wordt gekookt met een glimlach in het Prinsenpark in Genk. Zelfs ’s morgens vroeg zijn de bewoners al in actie: een stevig ontbijt met wentelteefjes of omelet met spek en eieren. Het kan allemaal. Maar het animatieteam en de bewoners koken ook telkens rond een bepaald thema. Tijdens de cultuurbabbel maakten ze een virtuele reis door het mooie Alpenland Oostenrijk. Natuurlijk mag dan zelfgemaakte apfelkuchen niet ontbreken. Tijdens de Belgische avond werden er samen frietjes gebakken met een frikandel speciaal. “En lekker dat het was”, zeggen de bewoners enthousiast.

Voor de zoetebekjes staan de dessertjes en de vieruurtjes uiteraard op de eerste plaats. Zo maakte de bakclub al cupcakes, bananencake en wafels. Zij die het liever iets gezonder hebben, zorgen ervoor dat een zelfgemaakte fruitsalade niet ontbreekt. “Als we dan nog kunnen afsluiten met een lekker drankje, is de dag helemaal geslaagd”, zegt Yvonne.