Tanja Dexters geniet van haar nieuwe leven na turbulente periode: “Uiteindelijk ben ik gewoon huisvrouw”

Zes jaar geleden begon de turbulente periode voor Dexters met de scheiding van haar man en vader van haar dochtertje Valentina. Nadien volgenden veel feestjes, foute mannen, twee auto ongelukken, een opname in de psychiatrie en een politie-inval. En ze werd nog maar net vrijgesproken voor het uitdelen van viagra.

Maar vandaag gaat het beter met Dexters. “Maar ik voel me al lang opnieuw gelukkig. De scheiding dateert van zes jaar geleden en ik ben al vier jaar samen met mijn vriend. We hadden een turbulente start omdat we allebei uit een andere relatie kwamen, maar intussen hebben we het leuk met ons gezin. Ik heb eindelijk een nieuwe balans gevonden. De structuur in mijn leven doet me deugd, een hele verademing. Uiteindelijk ben ik gewoon een moeder, huisvrouw en geliefde”, vertelt ze aan Story.

“Vrienden zijn verbaasd dat ik strijk”

Haar leven nam een heel andere wending en dat vindt Tanja Dexters helemaal oké. “Ik heb twintig jaar hard gewerkt, maar nu ben ik toe aan rust “Mijn interieurprojecten waren een leuke bezigheid, maar intussen ben ik in het huishoudelijk leven gerold en daar voel ik me heel goed bij”, zegt ze.

“Als mijn dochter Valentina en pluszoon thuis zijn, focus ik me op hen. Valentina vindt het fijn dat ik vaak thuis ben. Ik help haar graag met haar huiswerk. Ik ga nog maar zelden op café, ik drink liever thuis een glaasje met mijn vriendinnen, ik wil op mijn gemak zijn. Weet je, mensen zien mij als een rebel, maar ze zouden eens bij ons thuis op bezoek moeten komen. Het gaat er heel huiselijk aan toe. Vrienden die hier voor de eerste keer komen, zijn soms verbaasd dat ik aan het strijken of koken ben en dat er altijd bloemen in huis staan.”