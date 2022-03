Schaatsunie weert Rusland en Wit-Rusland op finale wereldbeker en WK kunstschaatsen, ook geen WK ijshockey voor beide landen

De internationale schaatsunie ISU sluit per direct Russische en Wit-Russische deelnemers uit voor wedstrijden en grote evenementen. Deze beslissing is genomen na de recente inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Wit-Rusland hierbij, zo meldt de ISU.

Door de maatregelen worden Russische en Wit-Russische deelnemers uitgesloten voor de finale van de wereldbeker die op 12 en 13 maart in het Nederlandse Heerenveen wordt gehouden. Ze zijn ook niet welkom op het WK kunstschaatsen dat van 21 tot en met 27 maart in het Franse Montpellier wordt afgewerkt.

De ISU volgt met de uitsluiting van Rusland en Wit-Rusland andere internationale sportfederaties zoals de voetbalbonden FIFA en UEFA. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had maandag sportfederaties en organisatoren van evenementen aangeraden om Russische en Wit-Russische atleten en officials niet te laten deelnemen aan internationale competities.

© EPA-EFE

Ook Internationale IJshockeyfederatie weert Rusland en Wit-Rusland

De Internationale IJshockeyfederatie (IIHF) sluit als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne de Russische en Wit-Russische teams “tot nader order” uit van alle competities. Dat heeft de IIHF bevestigd.

De IIHF volgt met de uitsluiting van Rusland en Wit-Rusland andere internationale sportfederaties zoals de voetbalbonden FIFA en UEFA. Bovendien zal Rusland de organisatie voor het wereldkampioenschap junioren van 2023 verliezen, aldus de IIHF in een verklaring.

Het wereldkampioenschap ijshockey in Finland, dat in mei op de agenda staat, zal dus (zonder plotse ommekeer van de oorlogssituatie in Oekraïne) plaatsvinden zonder Rusland en Wit-Rusland. Op de Olympische Winterspelen in Peking miste Rusland vorige maand nipt de titel in de finale tegen Finland.

Een WK ijshockey zonder Rusland was tot nu toe ondenkbaar. De Russen (ook als Sovjet-Unie) hebben de titel 27 keer gewonnen en zijn daarmee de recordwinnaar naast Canada.

© AFP

Internationale rugbybond schorst Rusland en Wit-Rusland

Rusland en Wit-Rusland zijn tot nader order uitgesloten van deelname aan internationale rugbywedstrijden. Dat besliste de internationale rugbybond World Rugby. De organisatie veroordeelt de Russische inval in Oekraïne en de ondersteuning die Wit-Rusland daarbij biedt.

Naast de schorsing voor beide landen wordt ook het lidmaatschap van Rusland bij World Rugby tijdelijk ingetrokken.