Hongaarse premier Orban wil “in het belang van zijn volk” geen wapenleveringen aan Oekraïne via zijn land

De Hongaarse premier Viktor Orban zal niet toestaan dat wapenleveringen van het Westen aan Oekraïne via Hongaars grondgebied verlopen. “We hebben besloten dat we dergelijke leveringen niet zullen toelaten”, kondigde hij aan.

Hongarije, dat deel uitmaakt van de EU en de NAVO, grenst in het oosten aan Oekraïne en heeft een gemeenschappelijke grens van ongeveer 140 kilometer. Orban rechtvaardigde zijn besluit om geen wapenzendingen door Hongarije te laten door te zeggen dat er meer dan 100.000 etnische Hongaren wonen in de Transkarpatische regio in het westen van Oekraïne. Hun veiligheid zou door dergelijke leveringen in gevaar komen, klinkt het.

De rechts-nationalistische politicus heeft de sanctiebesluiten tegen Rusland van de EU wel gesteund, net als het besluit om Oekraïne met wapens te ondersteunen. Tegelijkertijd veroordeelt hij de Russische aanval nogal halfslachtig, mogelijk omdat hij de voorbije jaren een vriendschappelijke relatie heeft uitgebouwd met Vladimir Poetin.

“Het is in het belang van het Hongaarse volk dat Hongarije buiten deze oorlog blijft”, besloot Orban. Om die reden heeft Hongarije ook beslist om zelf geen wapens en soldaten naar Oekraïne te sturen.