Adidas rondt Reebok-verkoop van 2,1 miljard euro af

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas heeft een streep getrokken onder zijn Amerikaanse merk Reebok. De verkoop van Reebok aan het Amerikaanse Authentic Brands Group voor 2,1 miljard euro is afgerond, zo heeft Adidas dinsdag bekendgemaakt.

Authentic Brands Group, de eigenaar van merken als Forever 21, Barney’s New York en Nine West en het sportmagazine Sports Illustrated, heeft het grootste deel van de overnameprijs betaald. Tijdens een overgangsfase zal Adidas in sommige markten Reebok nog een tijdje beheren.

Teleurstellende cijfers

Adidas kocht Reebok in 2006 voor meer dan 3 miljard euro, maar het merk presteert al jaren teleurstellend en kon de verwachtingen nooit waarmaken. Een jaar geleden kondigde Adidas aan Reebok te willen verkopen.

Zoals aangekondigd zal Adidas een deel van de opbrengst van de verkoop aan de aandeelhouders geven. De Duitse sportartikelenfabrikant kondigde aan vanaf midden maart tot 1,5 miljard euro eigen aandelen op te kopen. Dat komt bovenop de al aangekondigde plannen om tegen 2025 tot 4 miljard