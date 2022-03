Kevin de Bruyne steekt zijn geld in Belgische wereldspeler: “Ik zie grote kansen voor de kunstgrassector”

Een investering voor de toekomst. Dat lijkt de beslissing van Kevin de Bruyne om een deel van zijn geld te steken in Sports & Leisure Group (SLG), een Belgische wereldspeler op het vlak van kunstgras.

Het product van het bedrijf uit Sint-Niklaas was tot voor kort terug te vinden bij Real Madrid. Momenteel trainen de mannen van de Italiaanse topclub AC Milan en spelen ze bij STVV op het kunstgras van SLG. Dat is overigens ook actief in onder anderen hockey en tennis, en heeft vier fabrieken met naast Sint-Niklaas ook Bergamo, Asunción en Huizhou.

Een bedrijf dat er staat en dus investeert De Bruyne, zo vertelt hij aan De Tijd. “Ik zie grote kansen voor de kunstgrasector, zeker in de sport, en ik ben blij dat ik zo’n succesvol en groeiend Belgisch bedrijf kan ondersteunen”, klinkt het.

© SLG

Om hoeveel de investering gaat, is niet geweten. Wel dat het om een “beperkt minderheidsbelang” zou gaan. De Tijd meldt daarnaast dat De Bruyne ook al investeerde in Therabody (een Amerikaans bedrijf dat massagetoestellen maakt voor een sneller herstel na een training of wedstrijden) en BALLN (een Australisch-Brits bedrijf dat zich gericht op de ontwikkeling van jeugdvoetballers).