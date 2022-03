Voetballer die “Nee tegen oorlog”-shirt niet droeg legt duidelijk uit waarom

Aykut Demir zorgde afgelopen weekend voor ophef. De Turkse Nederlander, geboren in Bergen op Zoom en ex-speler van NAC en Excelsior, was de enige speler van Erzurumspor die geen T-shirt met “Nee tegen oorlog” droeg voor de match tegen Ankaragücü.

Demir is de aanvoerder van de Turkse tweedeklasser, wat zijn actie des te opmerkelijk maakte. Terwijl zijn ploegmaats het T-shirt droegen tijdens de opwarming en de ploegvoorstelling, stond de 33-jarige verdediger in zijn normale outfit op het veld.

Na de storm van kritiek kon Demir haast niet anders dan te reageren. En blijkbaar had hij een voor hem goeie reden om het T-shirt niet te dragen.

“Er sterven elke dag duizenden mensen in het Midden-Oosten”, aldus de verdediger bij Football Anatolia. “Ik voel me ook triest. Ik deel de pijn van de vele onschuldige mensen. Maar zij die de vervolgingen van mensen in het Midden-Oosten negeren, zetten nu wel deze acties als het over Europa gaat. Ik had dus geen zin om dat T-shirt te dragen omdat het voor andere landen niet gedaan wordt.”