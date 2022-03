Schade groter dan gedacht: Liam Everts zeker vier weken out

Liam Everts (17), die zaterdag in Matterley Basin een gecompliceerde vingerbreuk opliep, ging maandag onder het mes in Herentals. Daar bleek dat de schade nog ietsje groter was dan aanvankelijk gedacht.

Tijdens de operatie - die overigens prima is verlopen - werd er een plaatje op het bot bevestigd. De Lummenaar mocht het ziekenhuis ‘s avonds alweer verlaten. Over tien dagen volgt een eerste controle.

Al is het nu al zeker dat Liam minstens vier weken buiten strijd zal zijn. Everts zal dus zeker de Grote Prijzen in Italië (6 maart) en Argentinië (20 maart) missen. Portugal (4 april) is misschien wel haalbaar. (jüs)