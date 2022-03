Taekwondobond neemt Russisch president Vladimir Poetin zwarte band af

De Russische president Vladimir Poetin raakt steeds meer sportonderscheidingen kwijt. Nadat het Internationaal Olympisch Comité hem maandag al de zeer prestigieuze Gold Olympic Order ontnam, volgde de mondiale taekwondobond met de mededeling dat Poetin niet langer in het bezit is van de zwarte band.

De Russische regeringsleider kreeg de negende dan, de hoogste graad in de oosterse vechtsport, in 2013 bij een bezoek aan Seoul in Zuid-Korea, waar het hoofdkwartier van de teakwondobond is gevestigd. “World Taekwondo veroordeelt krachtig de brute aanvallen op onschuldige levens in Oekraïne, die indruisen tegen onze visie: vrede is kostbaarder dan zegevieren”, meldde de bond in een verklaring.

De internationale judobond schorste Poetin zondag als erevoorzitter en ambassadeur. De Russische president is zelf een fervent judoka en heeft de zwarte band.

In navolging van het Internationaal Olympisch Comité zal World Taekwondo geen evenementen meer organiseren in Rusland of Wit-Rusland. De nationale vlaggen van de landen zullen ook niet meer vertoond worden en het Russische en Wit-Russische volkslied zal niet meer afgespeeld worden.