Coronacijfers blijven fors dalen, een derde minder besmettingen en ziekenhuisopnames

In de zeven dagen vanaf 19 tot en met 25 februari kwamen er dagelijks gemiddeld 6.625 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een daling met bijna een derde. In dezelfde periode bezweken per dag gemiddeld 24 mensen aan COVID-19; ee daling van 43 procent.

Ook de ziekenhuisopnames blijven dalen met een derde, tot dagelijks gemiddeld 143 in de afgelopen zeven dagen. Maandag lagen nog 2.319 mensen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen, van wie 240 op de afdelingen intensieve zorg. Beide aantallen vielen op een week tijd met een kwart terug.