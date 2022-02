Russisch staatspersbureau viert ten onrechte overwinning op Oekraïne

Russische staatsmedia hebben schijnbaar per vergissing de overwinning van Rusland op Oekraïne aangekondigd en daarna de meeste artikels weer geschrapt. Bij staatspersbureau Ria Novosti was de tekst maandag niet meer te vinden, stelde het Duitse persbureau DPA vast. Op de Oezbeekse editie van het Russische mediakanaal Sputnik was het waarschijnlijk voorbereide commentaar nog te lezen: “Rusland heeft zijn eenheid hersteld - de tragedie van 1991, die verschrikkelijke catastrofe in onze geschiedenis (...) is overwonnen.”

Het commentaar verscheen onder de kop “De aanval van Rusland en de nieuwe wereld” en werd geschreven door Ria-columnist Pjotr Akopov. De Russische president Vladimir Poetin beval afgelopen donderdag de inval in Oekraïne. “Vladimir Poetin heeft zonder overdrijving een historische verantwoordelijkheid op zich genomen door de oplossing van de Oekraïnekwestie niet aan toekomstige generaties over te laten”, schrijft Akopov in het commentaar.

“Geloofde iemand in de oude Europese hoofdsteden zoals Parijs en Berlijn serieus dat Moskou Kiev zou opgeven?”, gaat hij voort. “Nu is dit probleem weg - Oekraïne is teruggekeerd naar Rusland.”

Volgens westerse inlichtingendiensten verloopt de Russische opmars in het buurland trager dan de Russische leiders hadden verwacht.

Uit onderzoek van het Duitse perbureau DPA blijkt dat het artikel meer dan 24 uur online stond bij Ria Novosti vooraleer het werd verwijderd.