Nu ook spandoek aan tankstation in Genk: “Lukoil = Poetin”

Aan het tankstation van Lukoil aan de Weg naar As in Genk hangt een spandoek Lukoil = Poetin. Eerder gebeurde hetzelfde ook al aan de Molenweg in Zonhoven.

Lukoil is een van de grootste Russische oliemaatschappijen, die ook actief is buiten Rusland. Niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten heeft de onderneming tal van tankstations. Die zijn omwille van de wat lagere prijzen voor brandstof erg populair. Met dit spandoek wijzen de actievoerders er op dat tanken bij Lukoil gelijk staat aan het steunen van de Russische economie. Dat vinden ze niet kunnen na de Russische inval in Oekraïne. Of de actie ook effectief mensen ontmoedigt om er te gaan tanken is nog niet duidelijk.