Europese handbalbond schorst Rusland en Wit-Rusland, WK-kansen voor Red Wolves stijgen

De Europese handbalbond schorst met onmiddellijke ingang de nationale ploegen van Rusland en Wit-Rusland en de clubs van beide landen die nog in Europese competities aan de slag zijn. Dat maakte de organisatie maandagavond bekend na afloop van een Uitvoerend Comité in een reactie op de inval van Rusland in Oekraïne.

De schorsing van Rusland heeft ook gevolgen voor de Red Wolves, de Belgische handbalmannen. Zij moeten nu nog slechts één klip omzeilen, met name Slovakije, om zich te plaatsen voor het WK van januari 2023 in Zweden en Polen.

De Red Wolves werden in de eerste kwalificatiefase tweede in hun groep achter Griekenland, maar voor Turkije en Kosovo, en stootten zo door naar de tweede kwalificatiefase. In het eerste deel daarvan speelt België tegen Slovakije, op 16 maart op verplaatsing en drie dagen later thuis in Hasselt.

De winnaar van die ontmoeting zou half april in een dubbel duel Rusland treffen met als inzet een WK-ticket, maar door de schorsing van de Russen ligt de weg voor België of Slovakije nu open. Voor de Belgische handballers zou het de allereerste kwalificatie voor een groot toernooi betekenen.