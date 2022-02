Laura uit ‘Blind getrouwd’ is zwanger: “Ik kan het niet meer verbergen”

Laura Lieckens, ex-deelnemer aan Blind getrouwd, is zwanger. Ze verwacht in augustus haar eerste kind met haar partner Yorben.

Laura kan het “na 18 weken niet meer verbergen”, zo maakte ze het heuglijke nieuws bekend op sociale media. Daarbij postte ze een foto van zichzelf met haar plusdochter Enthe, het kind van Yorben uit diens vorige relatie. In het bijschrift noemt ze Enthe “het meisje dat voor de eerste keer van mij een soort mama maakte”. Ze zegt ervan overtuigd te zijn dat ze een “fantastische, grote zus” gaat worden.

Laura, een interieurarchitecte, nam in 2020 deel aan het VTM-programma Blind getrouwd. Haar huwelijk met Sonny mislukte. Nadien vond ze de liefde bij Yorben De Backer, medezaakvoerder van een elektriciteitsbedrijf. Laura onthulde hun relatie vorige zomer: “Hij was eerst mijn elektricien. Ik had geen geld om hem te betalen, dus heb ik hem in ruil maar in huis gepakt.”

Zo maakte Laura haar zwangerschap bekend: