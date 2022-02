Leeds United stelt Jesse Marsch aan als nieuwe coach

De 48-jarige Marsch ondertekent een contract tot 2025 en debuteert zaterdag met een verplaatsing naar Leicester City.

Leeds won dit seizoen nog maar vijf keer in 26 in competitieduels en bengelt met 23 punten maar net boven de degradatiezone. Zaterdag werd nog kansloos met 0-4 verloren van Tottenham. Bielsa coachte het team sinds de zomer van 2018 en leidde de ploeg in 2020 naar promotie.

Jesse Marsch zat zonder club sinds zijn vertrek begin december bij RB Leipzig, waar hij maar vijf maanden aan de slag was. De Amerikaan coachte eerder zusterclubs Red Bull Salzburg en New York Red Bulls, en Montreal Impact. (belga)