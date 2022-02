De tweejarige Kaning uit Thailand is vrijdag aan de dood ontsnapt toen ze in het zwembad viel. Het meisje verloor haar evenwicht en belandde zo in het water, maar gelukkig had haar driejarige zus alles gezien. Ze verwittigde snel haar vader die zonder aarzelen in het zwembad dook. “Ik wil andere ouders met deze video waarschuwen om extra voorzichtig te zijn met kinderen in de buurt van water”, aldus de papa.