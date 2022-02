Wéér net niet: Belgian Lions andermaal onderuit na nagelbijter tegen Letland

Geen winst in de tweede wedstrijd van de Belgian Lions versus Letland: 68-63. Met 2 op 4 en een negatief saldo tegen de Letten vallen de Lions terug naar de derde plaats in poule A. De kwalificatie voor de beslissende WK-voorronde komt niet in gevaar. Van de acht poules van vier stoot de top 3 door naar die beslissende voorronde. De Lions zitten na een geweldige uitzege in november van vorig jaar in Slovakije in een zetel richting die derde stek.

Probleem is wel dat de resultaten van de eerste ronde worden meegenomen naar de beslissende fase. Met een logische winst in de laatste thuismatch in juni tegen Slovakije en een nederlaag bij wereldmacht Servië zou België met slechts een drie op zes naar de beslissende WK-voorronde trekken. Het WK wordt in 2023 (25 augustus-10 september) in Japan, Indonesië en de Filipijnen gespeeld.

De studieronde was voor de Belgian Lions. Pierre-Antoine Gillet en Kevin Tumba zorgden snel voor een 4-8-bonusje. Dairis Bertrans pakte met drie opeenvolgende bommen uit en leidde Letland naar een 15-11-tussenstand. De Lions misten weer wat vrijworpen, lagen onder in de rebound en werden defensief enkele keren koud gepakt. Dat maakte dat Letland het eerste kwart afsloot met een 21-16-voorsprong.

In het tweede schuifje was er een goed momentum van Vincent Kesteloot (29-26), maar was België tegen een stug Letland toch steeds op achtervolgen aangewezen. Richard Lomazs scoorde en van 31-26 ging het in een fysieke slag naar 39-30. De Lions hingen in de touwen, maar Hans Vanwijn milderde mee naar een 39-33-achterstand halfweg.

In het begin het van het derde schuifje opende Retin Obasohan met een bom. Jean-Marc Mwema dropte twee driepunters op een rij plus een bonusvrijworp. De Belgian Lions hadden bij 42-43 opnieuw de leiding op het scorebord beet. In een nerveuze partij met vele fouten en intens basketbal sloot Letland na 47-45 het derde kwart af met een 51-49-bonus.

In het slotkwart was er van een schoonheidsprijs geen sprake meer. “Gevechtsbasketbal” was aan de orde. Beide ploegen gingen tot het gaatje en de Lions bleven na een derde bom van Jean-Marc Mwema aanklampen: 54-53. Met een driepunter van Retin Obasohan kwam België bij 57-58 opnieuw aan de leiding. Jean-Marc Mwema vuurde een vierde driepunter af (59-61), maar in de slotminuut ging het mis. Gemiste vrijworpen en een duur balverlies stuwden Letland naar 65-61. Met nog 55 seconden op de klok konden de Belgian Lions niet meer reageren en gaven de Letten de winst niet meer uit handen.

LETLAND: Kurucs 1, Mejeris 9, Bertans 15, Strautins 2, Berzins 3, Ate 2, Cavars 6, Lomazs 16, Grazulis 8, Steinbergs 0, Vitols 0, Leimanis 6,

BELGIE: Lecomte 2, Mwema 13, Serron 0, Schwartz 0, Gillet 9, Tumba 6, Vanwijn 6, Libert 5 , Kesteloot 5, Van Vliet 1, Obasohan 16