Finnen en Zweden willen bij NAVO, Zwitsers niet langer neutraal... Hoe de oorlog de hele wereld meesleurt

De oorlog in Oekraïne schudt de internationale verhoudingen dooreen. Finland en Zweden zoeken plots toenadering tot de NAVO, Hongarije is minder pro-Russisch, Duitsland investeert massaal in defensie en Zwitserland geeft zijn neutrale houding gedeeltelijk op. Allemaal slecht nieuws voor Vladimir Poetin. Dat Wit-Rusland Russische kernwapens toelaat, zal hij dan weer graag horen.