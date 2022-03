Naast tatoeëerder en muzikant is Tijs Vanneste nu ook fulltime tv-maker: “Ik doe te veel, maar ik kan het niet laten”

Het eerste seizoen van De kemping was een schot in de roos. Toch stond Tijs Vanneste (43) aanvankelijk niet te springen om een vervolg. “Het verrassingseffect zou weg zijn en ik zou vroeg of laat een typetje beginnen spelen. En dat wilde ik niet. Het moest pure televisie worden, anders niet.” Daarom ging de tatoeëerder annex muzikant op zoek naar een nieuwe rist deelnemers, met een nieuwe rist verhalen.