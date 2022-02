Yari Vennekens geeft op maandagavond keeperstraining in de techniekschool in Heusden-Zolder. — © Karel Hemerijckx

Yari Vennekens stond zaterdag voor het eerst in doel bij Weerstand Koersel (3VV B). Een verrassende keuze, want de 20-jarige Koerselnaar heeft zijn vaste plaats bij Koersel B in … vierde provinciale. “De trainer wou mij belonen voor mijn inzet”, reageert Vennekens.