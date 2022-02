oorlog in oekraïne

Filmpjes van verwarde, huilende Russische krijgsgevangenen en van tanks die achteruitrijden voor ongewapende Oekraïners moeten aantonen dat ‘het moreel van het Russische leger gebroken is’. Het blijft koffiedik kijken of dat ook werkelijk zo is, want enkele belangrijke feiten spreken een totale deconfiture van het Russische leger (voorlopig) tegen.