Tankstations Lukoil moeten afrekenen met boycot door conflict Rusland-Oekraïne

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne laat zich ook voelen bij de tankstations van LUKOIL. Omdat het een Russisch bedrijf is, willen heel wat mensen daar niet meer tanken. Ook op sociale media wordt gevraagd om de tankstations te boycotten. Een streep door de rekening van de lokale uitbaters, die naar eigen zeggen niets met het conflict te maken hebben. LUKOIL is een grote speler is in Rusland. De kans bestaat dat ook Europa de brandstofleverancier sancties zal opleggen. Volgens LUKOIL zelf klopt dat niet.