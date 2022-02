Dieven aan de haal met kluis uit de KSA lokalen in Eigenbilzen

Bij een inbraak in de KSA lokalen in de Dorpsstraat in Eigenbilzen, zijn dieven aan de haal gegaan met de metalen digitale kluis van de jeugdbeweging. Ondanks de buit komen de dieven van een koude kermis thuis. In de kluis zitten naast wat kleingeld enkel spullen die van waarde zijn voor de jongeren zelf, zoals vlaggen en emblemen.

Al jaren vinden de jongeren aangesloten bij de jeugdbeweging KSA onderdak in het gebouw pal naast de kerk in Eigenbilzen. Maar afgelopen week werd de leiding geconfronteerd met een inbraak. “Toen we zondag van start gingen met onze activiteiten vroegen we aan de jongens en meisjes om hun gsm in de kluis op te bergen, zoals we altijd doen. Maar dan bleek dat de kluis was verdwenen.”

Vernielingen

Na die ontdekking gingen er alarmbelletjes af. “Het was ons even daarvoor al opgevallen dat een raam dat uitgeeft op het speelplein openstond. Ineens was het duidelijk: er was een inbraak geweest. Op het kozijn zagen we de inbraaksporen en bleek ook het slot geforceerd. De dieven klommen via het raam binnen en gingen dan wellicht rondkijken in onze lokalen. Alleen liggen daar geen waardevolle spullen. Op de bovenverdieping kwamen ze dan onze twee metalen kluizen tegengekomen. Eén kluis was volledig leeg, dat hebben ze vermoed ik ondervonden toen ze ermee schudden. In de andere kluis zaten naast een beetje kleingeld ook onze vlaggen, een vlaggentop en de net geleverde opnaaibare emblemen die we wilden uitreiken aan onze oud-leden. Heel vervelend dat we die spullen nu kwijt zijn. De vernielingen zijn groter dan de spullen die zijn verdwenen”, vertelt leider Simon Schouteden (20).

De politie deed de nodige vaststellingen. “Indien de dieven respect hebben voor onze lokale jeugdbeweging kunnen ze de inhoud van de kluis misschien aan onze lokalen in de Dorpsstraat achterlaten. Onze ramen en deuren zijn ondertussen al beveiligd.” (JoGe)