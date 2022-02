Rusland gaat niet akkoord met uitsluiting internationale sportcompetities: “IOC moet verenigen en niet verdelen”

LEES OOK. Internationaal Olympisch Comité wil geen Russische en Wit-Russische atleten meer op internationale competities

“Naar onze mening is die beslissing in strijd met de regels van het IOC en vooral het Olympisch Handvest”, klinkt het in een mededeling bij ROC-voorzitter Stanislav Pozdnyakov. “In de geest van de olympische beweging moet het IOC verenigen en niet verdelen, in het bijzonder voor atleten, die volgens het gelijkheidsbeginsel moeten kunnen deelnemen aan competities. Wij zullen de rechten van onze atleten blijven verdedigen en onze nationale sportfederaties alle steun bieden om discriminerende beslissingen van internationale sportfederaties aan te vechten.”

In navolging van het IOC-advies wordt er maandagavond nog een besluit van de Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese Voetbalconfederatie UEFA verwacht omtrent de uitsluiting van Rusland uit alle internationale voetbalcompetities, zowel voor landen als voor clubs.