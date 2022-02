Nog geen sprake van rust na triomf in Omloop: Wout van Aert werkt alweer training van meer dan 200 kilometer af

Wout van Aert blijft kilometers malen, ook de dagen na zijn triomf in de Omloop Het Nieuwsblad. Zaterdag, zondag en maandag: 211, 100 en 209 kilometer. Dat maakt 520 kilometer op drie dagen. De gemiddelde wielertoerist zou al tevreden zijn als hij dat op een maand haalt.

Nadat Wout van Aert daags na zijn machtsvertoning op de Bosberg alweer op de mountainbike zat, haalde de Kempenaar maandag weer zijn koersfiets boven. Een ritje van 209 kilometer met 729 hoogtemeters aan een gemiddelde van bijna 33 kilometer per uur.

“Afschuwelijk rondje met dank aan twee Limburgse fietsvrienden”, schreef Van Aert deze keer bij zijn activiteit op Strava. Inderdaad, de kaart van het rondje ziet er niet al te rond uit, zoals Van Aert het zelf graag heeft. Twee “Limburgse fietsvrienden” gidsten de Belgische driekleur door hun provincie.

LEES OOK. Straffe kost: Wout van Aert neemt dag na zege in de Omloop twee vrienden mee voor MTB-tocht van … 100 kilometer

Van Aert komt deze week niet aan de start van Le Samyn (dinsdag) of de Strade Bianche (zaterdag). Hij koos ervoor om zondag in de Franse rittenkoers Parijs-Nice te starten. De volgende klassieker op zijn programma: Milaan-Sanremo op zaterdag 19 maart. Daarna gaat hij wellicht via de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem naar de Ronde van Vlaanderen op zondag 3 april.