Hasselt

Oekraïners zijn sterk, we geven niet op, maar dit conflict belangt de wereld aan, dus vragen we hulp. Dat zegt studente Valentyna Yashchuk van de UHasselt. De Oekraïnse woont nu al 2,5 jaar in Hasselt en was eind januari nog in haar vaderland om met vertraging de feestdagen te vieren. Het schrijven aan haar thesis gaat moeizaam omdat ze amper slaapt sinds de inval donderdag.