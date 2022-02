Maasmechelaar in Oekraïne: ‘Hulp van het westen is te weinig en komt te laat’. — © TV Limburg

Maasmechelaar Christof Conings is niet van plan om Oekraïne te verlaten. In tegendeel, hij blijft daar zodat hij zo veel mogelijk mensen kan helpen. Christof Conings woont in Lutsk, een klein stadje in het westen van het land zo’n 150 kilometer verwijderd van de Poolse grens. De Maasmechelaar regelt bustickets voor mensen die willen vluchten. Zijn stiefzonen willen zelfs mee gaan vechten aan het front. Christof Conings vindt wel dat het Westen snel moet bijspringen, want er is dringend nood aan extra wapens.